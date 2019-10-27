شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يعود للقاهرة ظهر غدا بعد الفوز على بطل سيشل برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة المصري البورسعيدى غدا إلى القاهرة قادمة من جزيرة سيشل بعد أدائه لمباراة الذهاب أمام كوت دي أور السيشلى فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .

وقد نجح المصري فى تحقيق الفوز خارج الأرض برباعية نظيفة ليحقق أكبر نتيجة فوز للفرق المصرية خارج الديار ، احرزهم احمد ياسر والفلسطينى محمود وادى فى الشوط الأول ، وأضاف الثنائى النيجيرى أوستن أموتو وأحمد جمعة الهدفين الثالث والرابع فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى .

موعد مباراة لقاء الإياب

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين المصري البورسعيدي وبطل سيشل يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الثالثة عصرا .

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إيهاب جلال يطلب تعديل موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحرينى بالبطولة العربية

طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى من جهازه الإدارى بالاتفاق مع مجلس الإدارة ضرورة تعديل موعد مباراة الإتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد الإسكندرية إلى موعد أخر خاصة وأنها بطولة غير رسمية .

يرجع ذلك إلى تزامن موعد المباراة مع لقاء المصرى البورسعيدى وكوت دى اور بطل سيشل .

وقد أكد إيهاب جلال فى تصريحات صحفية عقب مباراة الذهاب بين المصرى وبطل سيشل أنه من الضرورة تأجيل لقاء الإتحاد والمحرق البحرينى ، خاصة وأن البطولة غير رسمية ويسهل تقديم أو تأجيل اللقاء ، بينما يصعب تغيير موعد مباراة المصرى وبطل سيشل نظرا للإرتباطات الأفريقية التى وضعها الإتحاد الأفريقى .