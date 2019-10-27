شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجوه تظهر لأول مرة مع المنتخب.. وفاروق شارك فى 4 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة المنتخب الوطنى التى أعلن عنها حسام البدرى، من أجل الدخول فى معسكر مغلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ظهور 3 وجوه جديدة تنضم لأول مرة لصفوف الفراعنة.

وانضم لأول مرة لصفوف المنتخب كلاً من أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، ومحمود وحيد ظهير أيسر الأهلى، ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة، حيث لم يسبق لهم المشاركة فى أى مباراة مع الفراعنة.

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وما يخص محمد فاروق لاعب بيراميدز، سبق له المشاركة لمدة 4 دقائق فى ودية المنتخب أمام البوسنة، فى 5 مارس 2014، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/0.

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

وشملت القائمة32 لاعبا هم :