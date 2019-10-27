شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يتدرب "مرتين" على استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن المرحلة الثانية لإعداد المنتخب تبدأ من غد الإثنين حتى يوم 3 نوفمبر، وستكون في العين السخنة، موجها الشكر إلى مسئولى استاد السويس ووادي دجلة لأنهم وفروا الملاعب ومكان الإقامة للمنتخب.

وقال غريب، فى تصريحات صحفية، إن المنتخب سيتدرب مرتين في استاد القاهرة بعد موافقة المسئولين بعد العودة من العين السخنة عقب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الاعداد، وتطرق غريب إلى أسلوبه فى التعامل مع اللاعبين، وتابع: "أوقات نعاقب اللاعبين ونستبعدهم لكن هذا يحدث في الغرف المغلقة ويخلق نوعا من الاحترام المتبادل بيننا وبين اللاعبين، موجها الشكر لجهازه المعاون والجهاز الإداري والطبي لأنهم اشتغلوا بإخلاص وفي صمت".

وتابع غريب: "في آخر مباراتين جربنا لاعبين فى أكثر من مركز، مؤكدا أن اللاعب المصرى هجومى بطبعه، لكننا نسعى لتأقلمهم على أكثر من طريقة تحسبا لأى موقف نتعرض له فى البطولة".

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وأوقعته القرعة فى المجموعة الأولى مع مالى والكاميرون وغانا.

















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