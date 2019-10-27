الامارات | بيريز يعرض على كريستيانو رونالدو العودة إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يعرض على كريستيانو رونالدو العودة إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كريستيانو رونالدو، يعود إلى ريال مدريد خبر ينتظره الكثيرون من عشاق النادي الملكي الذي شهد أسوأ مواسمه عقب مغادرة النجم البرتغالي للنادي العريق، عودة اللاعب البرتغالي مجدداً إلى مدريد ممكنة وخاصة بعدما أكدت تقارير صحافية أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، قد عرض على اللاعب العودة إلى ناديه مجدداً.

وكان كريستيانو، قد حقق العديد من الإنجازات رفقة ريال مدريد، سواء الفردية أو الجماعية، حيث حقق 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، 2 بطولة الدوري الإسباني، 3 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، 2 كأس السوبر الإسباني، 2 كأس ملك إسبانيا، وعلى صعيد الإنجازات الفردية، فاز بـ 5 كرات ذهبية (أفضل لاعب في العالم 5 مرات)، 3 جوائز من اليويفا كأفضل لاعب في أوروبا، 3 جوائز - الحذاء الذهبي.

Advertisements

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن شبكة "دياريو غول، إن بيريز سعى خلال الأيام الماضية لفتح خطوط اتصال مع نجم ريال مدريد السابق، وذلك بهدف إعادته لسانتياغو برنابيو مرة أخرى، وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن رئيس النادي الملكي عرض بالفعل على نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي العودة لريال مدريد، وذلك عقب اعتزاله الساحرة المستديرة.

وأضافت أن بيريز عرض على هداف النادي الملكي التاريخي منصب سفير ريال مدريد، وأكدت أن اللاعب لم يمنح رئيس الميرنغي موافقته على هذا العرض حتى الآن، ويرى بيريز أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، والعمل كسفير للنادي سيكون له تأثير إيجابي على الأمور التسويقية للنادي، وذلك لما يتمتع بها الدولي البرتغالي من شعبية جارفة في جميع أنحاء العالم.