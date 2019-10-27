شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم جديدة لجمهور الأهلي: «اللى ضهره ميستحملش اللعب مايلعبش معانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة دعم جديدة لجمهور وكيان النادى الأهلى، على مواقع التواصل الاجتماعي . وكتب تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أقدر وأثمن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر ( اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)

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