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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس مرمي منتخب السعودية يصدم جماهير الهلال بتغريدة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
تابع عدد من القراء تغريدة محمد الدعيع حارس مرمي المنتخب السعودي السابق بأستغراب والتي نشرها منذ قليل عبر تويتر يقول فيها البطولة الاسيوية اهم من حصد نقاط الفوز في ديربي الليلة بين الهلال والنصر
التغريدة اعتبرها الجماهير رسالة انكسار من حارس الهلال السابق الدعيع ، رافضين الروح الانهزامية ، مطالبين من الزعيم مواصلة مشواره في الصدارة نحو حصد اللقب ، والتغلب علي النصر في مباراة القمة التي تجمع الهلال والنصر بملعب جامعه الملك سعود في الجولة الثامنة في اطار فاعليات بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم
يدخل الهلال المباراة في الصدارة برصيد 19 نقطة ، بينما يشارك النصر صاحب المرتبة السابعة ب11 نقطة فقط ويعلق عليها المتميز فارس عوض عبر السعودية الرياضية 1 في تمام الثامنة بتوقيت مكه المكرمة
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