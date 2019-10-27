اخبار الرياضه

حارس مرمي منتخب السعودية يصدم جماهير الهلال بتغريدة جديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس مرمي منتخب يصدم جماهير الهلال بتغريدة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

تابع عدد من القراء تغريدة محمد الدعيع حارس مرمي المنتخب السعودي السابق بأستغراب والتي نشرها منذ قليل عبر تويتر يقول فيها البطولة الاسيوية اهم من حصد نقاط الفوز في ديربي الليلة بين الهلال والنصر

التغريدة اعتبرها الجماهير رسالة انكسار من حارس الهلال السابق الدعيع ، رافضين الروح الانهزامية ، مطالبين من الزعيم مواصلة مشواره في الصدارة نحو حصد اللقب ، والتغلب علي النصر في مباراة القمة التي تجمع الهلال والنصر بملعب جامعه الملك سعود في الجولة الثامنة  في اطار فاعليات بطولة دوري كأس الامير للمحترفين في كرة القدم

يدخل الهلال المباراة في الصدارة برصيد 19 نقطة ، بينما يشارك النصر صاحب المرتبة السابعة ب11 نقطة فقط ويعلق عليها المتميز فارس عوض عبر السعودية 1 في تمام الثامنة بتوقيت مكه المكرمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس مرمي منتخب السعودية يصدم جماهير الهلال بتغريدة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا