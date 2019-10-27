حفل ضخم لتسمية متميزي الإعلام الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي اليوم حفل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الذي يكشف خلاله عن أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م.

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ويقام الحفل في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، بحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة.

وتتضمن الجائزة 7 فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيرا الإعلامي الأولمبي، حيث تقدم بالمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركا، فيما تبلغ المشاركات المرشحة للحصول على الجائزة 68 مشاركة.

ويأتي إطلاق جائزة التميز للإعلام الرياضي كأول حدث من نوعه في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية.