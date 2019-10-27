الليث يطمح لحسم شباب الأردن بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، نظيره شباب الأردن ضمن مرحلة الذهاب لدور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وكله أمل في تحقيق نتيجة مريحة تسهل مهمته قبل خوض مواجهة الإياب المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان.

ويدرك المدير الفني لفريق الشباب السعودي، الأرجنتيني خورخي ألميرون، أهمية مواجهة اليوم وصعوبة شباب الأردن حتى وهو يلعب في الرياض.

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ويدخل الليث منتشيا بفوزه محليا على الوحدة في الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واحتلاله وصافة الترتيب العام للدوري.

وتأهل الشباب إلى دور الـ 16 بعد أن نجح في تخطي شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32 بالفوز عليه ذهابا في الجزائر 3 - 1، وإيابا في الرياض 2 - 0، بينما تأهل فريق شباب الأردن بقيادة مديره الفني محمود الحديد، عقب نجاحه في الإطاحة بحامل اللقب، فريق النجم الساحلي التونسي، بالفوز عليه مرتين 2 - 1 و1 - 0 ذهابا وإيابا.

ويواصل الشباب اليوم في افتقاد مدافعه الأيمن حسن معاذ للإصابة، فيما يفتقد فريق شباب الأردن الذي لا تضم صفوفه أي محترف أجنبي، جهود نجمه الدولي ورد البري لحصوله على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من مباراة مضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ 32.

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم بحريني بقيادة الدولي علي السماهيجي، حيث يعاونه المساعد الدولي ياسر تلفت، والمساعد الدولي محمد جعفر، والدولي إسماعيل حبيب حكما رابعا.