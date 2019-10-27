منتخب كمال الأجسام يدشن معسكره للعالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن المنتخب السعودي لكمال الأجسام أمس معسكره في الرياض استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الإمارات بدءا من 5 نوفمبر المقبل، وسيستمر المعسكر حتى 4 نوفمبر.

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وكان اتحاد كمال الأجسام اعتمد قائمة أسماء لاعبي المنتخب الذين تم ترشيحهم من لجنة المنتخبات بعد منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للدخول في المعسكر.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

علي حسين الأبرش - حميد حمد الرفاعي - سلطان سعيد الشهري - أحمد يحيى جريبي - أحمد ماجد مهدي - سلمان عادل آل زاهر - محمد عبدالله الزهراني - عتيق سعيد الدوسري - أحمد عبدالله البقشي - فاضل عباس الحفه - حسن مهدي عبدالرضا - علي إسماعيل جلي - سالم صالح الخالدي - نايف مرضي النمشان - أسامة محمد المجلي - محمد عبدالله التاروتي - حمدان محمد الغامدي - نجيب خالد برناوي - جمال حلبي عسيري - تيسير علي خلفان.