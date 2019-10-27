5 مواجهات في رابعة ممتاز السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة، بخمس مباريات في الأحساء والرياض والمدينة المنورة وجدة.

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ويسعى النصر إلى استعادة الصدارة التي فقدها بالخسارة من الأهلي في الجولة الماضية عندما يلتقي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء مع الشرق الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، ويستضيف الهلال نظيره أبها على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في مباراة يبحث من خلالها كل فريق عن فوزه الأول.

ويسعى أحد لتحقيق فوز جديد يعزز به صدارته عندما يلتقي في المدينة المنورة نظيره الوحدة الذي يأمل بدوره في تسجيل فوزه الأول، كما يلتقي على الصالة نفسها فريقا الأنصار والاتحاد في مباراة متكافئة، إذ يتطلع الأنصار إلى تجاوز خسارته أمام جاره أحد، بينما يطمح الاتحاد لمواصلة انتصاراته والبقاء ضمن فرق الصدارة.

ويلتقي الأهلي وضيفه الفتح بصالة هيئة الرياضة بجدة، حيث يحاول الأهلي تأكيد عودته بقوة للمنافسة، في حين يبحث الفتح عن الفوز الرابع تواليا والمحافظة على سجله خاليا من الخسائر.