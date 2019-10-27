شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب إدارة المصري بضرورة تعديل مواعيد مباريات البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يرجع ذلك إلى تزامن موعد المباراة مع لقاء المصرى البورسعيدى وكوت دى اور بطل سيشل فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .
وقد أكد إيهاب جلال فى تصريحات صحفية عقب مباراة الذهاب بين المصرى وبطل سيشل أنه من الضرورة تأجيل لقاء الإتحاد والمحرق البحرينى ، خاصة وأن البطولة غير رسمية ويسهل تقديم أو تأجيل اللقاء ، بينما يصعب تغيير موعد مباراة المصرى وبطل سيشل نظرا للإرتباطات الأفريقية التى وضعها الإتحاد الأفريقى .
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يطالب إدارة المصري بضرورة تعديل مواعيد مباريات البطولة العربية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.