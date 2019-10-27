شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة لحارسي الأهلي بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض الثنائي تدريبات قوية، ثم شارك في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير للمرحلة المقبلة.
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