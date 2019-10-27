شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة لحارسي الأهلي بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض شريف إكرامي وعلي لطفي، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وذلك خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم ،الأحد، على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

وخاض الثنائي تدريبات قوية، ثم شارك في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم بعد العودة من الأجازة التي حصل عليها اللاعبين لمدة يومين، واشتمل على جانب بدني وتقسيمة، وعقد رينيه فايلر جلسة مع ديفيد سيزا المدرب المساعد قبل انطلاق المران للتحضير للمرحلة المقبلة.