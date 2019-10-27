شكرا لقرائتكم برج العرب يستضيف معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، تجمعا مفتوحا غدا الاثنين ويستمر لمده 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين.

ويستعد منتخب مصر الأول لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر المقبل، وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم 10 نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم 11 قبل 72 ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 في الكاميرون.