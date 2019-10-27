شكرا لقرائتكم تأهل البطل المصري فارس الدسوقي لربع النهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري فارس الدسوقي المصنف رقم 14 عالميا إلى الدور ربع النهائي ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتي تقام تحت سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وحجز الدسوقي تأشيرة التأهل المصرية الأولى لربع النهائي بعد الفوز على اللاعب الهندي سوراف جوزال المصنف رقم 11 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سهلة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-5، 11-5.

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وتعد بطولة مصر الدولية للاسكواش من البطولات البلاتينية والتي تعتبر أعلى فئة في تصنيف بطولات الاسكواش نظرا لقيمة جوائزها المادية.

ويواجه فارس الدسوقي منافسه الألماني بول كول المصنف الخامس عالميا والذي تأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3/1.