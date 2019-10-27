شكرا لقرائتكم الدوري التركي يشعل صراع الأهلي والزمالك على "مولر" المنصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل حاتم جميل الشهير بمولر صانع ألعاب نادي المنصورة والمنتخب الوطني للشباب تحت 18 سنة بؤره اهتمامات ناديي الأهلي والزمالك في ظل المتابعة الدقيقة التي يلقيها مسؤولي القطبين علي المباريات الخاصة بموهبه المنصورة والمنتخب.

وزاد صراع الأهلي والزمالك على موهبة نادي المنصورة الصاعدة، بعدما تلقي اللاعب خلال الساعات الماضية دعوه رسمية من أحد شركات التسويق الرياضي فى تركيا من أجل سفره ومن ثم ضمه لصفوفه.

وشهدت الأيام الماضية، محاولات من جانب ناديي الأهلي والزمالك لضم حاتم جميل وكذلك نادي وادي دجلة الذي طلب رسميا التعاقد مع اللاعب لكن تقرر الانتظار لحين معرفة مصير احترافه فى أوروبا بعد العرض الأخيرة.

ويتميز موهبة المنصورة الصاعدة بالبنيان القوي والمهارات الفردية والتسديد علي المرمي بالإضافة لإجادته اللعب في مركزي الوسط المدافع والمهاجم.