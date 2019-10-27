شكرا لقرائتكم يانج أفريكانز ضد بيراميدز .. ديسابر: حققنا الفوز رغم أرضية الملعب السيئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على يانج أفريكانز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

قال ديسابر عقب المباراة: "حققنا الفوز رغم أرضية الملعب السيئة.. حذرت اللاعبين قبل اللقاء من صعوبة لعب كرة تقليدية ونجحنا في تحقيق الفوز بخبرات لاعبينا والخطة المحكمة".

أضاف المدير الفنى لبيراميدز: "سندرس اللقاء بعد العودة للقاهرة قبل مباراة الإياب.. الفوز لا يعني تأهلنا لدور المجموعات وما تزال هناك مواجهة أخرى يوم 3 نوفمبر في القاهرة نسعى للفوز بها".

Advertisements

تقدم بيراميدز بهدف أحرزه إيريك تراورى فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى بعد صناعة من محمد فاروق فى الدقيقة 63، ثم أحرز بابى تشمبى لاعب يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.

بيراميدز واجه يانج أفريكانز بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.