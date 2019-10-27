شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى الأجانب يغادرون إلى بلادهم.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يعود اللاعبون إلى القاهرة يوم 29 من الشهر الجاري استعدادًا لخوض المعسكر الخارجي، فيما ينضم أليو ديانج لمنتخب مالي الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.
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