شكرا لقرائتكم أحلام يوسف لاعبة تتوج ببرونزية بطولة العالمللكاراتيه فى تشيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت أحلام يوسف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 55 كجم ببطولة العالم التى تقام بتشيلى خلال الفترة الحالية ، كما تأهلت فريال أشرف لنفس الدور لتضمن ميدالية لمصر . وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة حتى الان برصيد 16 ميدالية حتى الآن مقسمة إلى 5 ذهبيات و3 فضيات و 8 برونزيات .

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