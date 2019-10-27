شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي لـ محمود متولى تحت إشراف طبيب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي ، ثم أدى اللاعب فقرة تأهيل في التتش.

ويجرى محمود متولي أشعة خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد انتطامه في المران الجماعي، بعد الاطمئنان على الاصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت 48 ساعة، وخاض لاعبو الفريق مران بدني وتقسيمة تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.