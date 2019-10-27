اخبار الرياضه

برنامج تأهيلي لـ محمود متولى تحت إشراف طبيب الأهلي...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي لـ محمود متولى تحت إشراف طبيب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي ، ثم أدى اللاعب فقرة تأهيل في التتش.

 

ويجرى محمود متولي أشعة خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد انتطامه في المران الجماعي، بعد الاطمئنان على الاصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.

 

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت 48 ساعة، وخاض لاعبو الفريق مران بدني وتقسيمة تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تأهيلي لـ محمود متولى تحت إشراف طبيب الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا