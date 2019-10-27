شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي لـ محمود متولى تحت إشراف طبيب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويجرى محمود متولي أشعة خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد انتطامه في المران الجماعي، بعد الاطمئنان على الاصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.
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