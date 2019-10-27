شكرا لقرائتكم المصري يحقق رقما قياسيا بعد الفوز على بطل سيشل برباعية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد المصري صاحب أكبر نتيجة فوز للفرق المصرية خارج الديار على الرغم من أنه كان صاحب السبق أيضا بعد فوزه فى الدور الماضى للبطولة نفسها العام الحالى على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف .
وقد احرز أهداف المصرى فى مباراة اليوم امام بطل سيشل كل من احمد ياسر والفلسطينى محمود وادى ، وأضاف النيجيرى أوستن اموتو واحمد جمعة الهدفين الثالث والرابع فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى .
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