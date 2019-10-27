شكرا لقرائتكم أبها يعمّق جراح الاتحاد ويلحق به الخسارة الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق أبها جراح ضيفه اتحاد جدة بعدما ألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم بفوزه عليه 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى الاتحاد كثيراً هذا الموسم، حيث تلقى 4 خسائر سابقة آخرها كان أمام الوحدة والتي تسببت بإقالة التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق السابق لتعيّن الإدارة المدرب السعودي محمد العبدلي مؤقتاً.

وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي ظهر بتنظيم أكثر من مضيفه الذي غلب على أدائه العشوائية لاسيما في الشوط الأول.

وانتظر أبها حتى الدقيقة 22 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه التونسي كريم العواضي الذي ارتقى لعرضية مواطنه سعد بقير وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

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وفي الشوط الثاني كثّف الاتحاد محاولاته وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا.

ولم يتغير حال الاتحاد بعد هدف التعادل حيث واصل أبها فرض سيطرته بدون خطورة كبيرة حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب.

وعند الدقيقة 73 تمكن النيجيري روبن غابرييل لاعب أبها من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد متابعته لتسديدة زميله التونسي سعد بقير العائدة من دفاع الاتحاد ليسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 9 نقاط ليتراجع إلى المركز 11.