شكرا لقرائتكم أياكس يسحق فينورد ويواصل صدارته للدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أياكس انتصاراته وتغريده المنفرد على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم بفوز ساحق 4 - صفر على فينورد روتردام يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وعزز أياكس صدارته للمسابقة رافعا رصيده إلى 29 نقطة بفارق ست نقاط أمام ألكمار وآيندهوفن وفيتيسه آرنهيم بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي وهو التاسع مقابل تعادلين في المباريات التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وحسم أياكس المباراة تماما في شوطها الأول حيث سجل أهدافه الأربعة عن طريق المغربي حكيم زياش والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو وديفيد ناريس ودوني فان دي بيك في الدقائق الثانية والسابعة و37 و40.

وتجمد رصيد فينورد عند 14 نقطة وتراجع للمركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط خلف غرونغين.