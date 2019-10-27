شكرا لقرائتكم فولفسبورغ يهدر فرصة الصدارة ويتعادل مع أوغسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فولفسبورغ في فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أوغسبورغ يوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل فولفسبروغ هدفا عبر جواو فيكتور في الدقيقة 84 لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر".

وفشل فولفسبورغ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة الوصافة التي كان يحتلها قبل المرحلة حيث كان يتخلف بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يملك فرصة استعادة الريادة في حال فوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت لاحقا.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 17 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فرايبورغ الثاني وبفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر. في المقابل، بقي أوغسبورغ في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.