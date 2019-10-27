كتب: ضياء السقا
انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتنتهام، بتقدم السبيرز بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وسجل هدف توتنهام، هاري كين في الدقيقة الاولى من المباراة.
وسيطر ليفربول على أغلب فترات المباراة، وشنوا هجمات عديدة، وسط دفاع قوي من توتنهام.
وحرم حارس توتنهام محمد صلاح من تسجيل هدف رائع، حيث أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 27، من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لحارس السبيرز، إلا أن الأخير تألق وتصدى لها.
شاهد فرصة صلاح:
شاهد هدف كين:
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يصعق ليفربول مبكرا.. والحارس يحرم صلاح من هدف رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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