بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × توتنهام (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العاليمة، على موعد مع مباراة نارية، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، حيث يستضيف ليفربول، نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيله، الذي سيواجه به توتنهام.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا اليوم أمام توتنهام.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينيهو، فيجنالدوم، هندرسون

الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو

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