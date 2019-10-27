كتب: ضياء السقا
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيله، الذي سيواجه به توتنهام، في السادسة والنصف مساء اليوم، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.
وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، منقوله عن صحفي إنجليزي، تفيد بغياب النجم المصري محمد صلاح عن اللقاء، إلا أن الفرعون يتواجد أساسيا اليوم أمام توتنهام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون
الوسط: فابينيهو، فيجنالدوم، هندرسون
الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام توتنهام.. وموقف صلاح بعد أنباء غيابه عن المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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