غرناطة يفوز من جديد ويتصدر الدوري الإسباني على حساب برشلونة









اسماء السيد - واصل غرناطة الصاعد حديثا لدوري الأضواء هذا الموسم بدايته المفاجئة للموسم بتجاوزه لبرشلونة حامل اللقب نحو صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم عقب تغلبه على ريال بيتيس 1-صفر اليوم الأحد في رابع انتصار على التوالي يحققه على أرضه.

وسجل الفارو بادييو المهاجم السابق لبيتيس الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور ساعة بعد أن أسكن الكرة الشباك عند القائم القريب من لمسة واحدة ليكمل هجمة مرتدة سريعة.

ويتصدر غرناطة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة عقب 10 مباريات متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة متمثلة في لقاء القمة أمام ريال مدريد، والذي كان مقررا في البداية أمس السبت، لكن تم تأجيله حتى ديسمبر كانون الأول بسبب مخاوف أمنية.

وعانى بيتيس لصناعة الكثير من الفرص وكانت أخطرها عندما سدد سيرجيو كانالس في العارضة اثر ركلة حرة قبل النهاية. ويحتل الفريق المركز 18 برصيد تسع نقاط عقب ثالث هزيمة في أربع مباريات.

ويملك غرناطة، الذي عاد لدوري الأضواء عقب عامين من الغياب، نفس العدد من النقاط التي جمعها طوال موسم 2016-2017 عندما أنهى في قاع جدول الترتيب.

وانفق الفريق سبعة ملايين يورو لضم لاعبين جدد في الفترة التي سبقت الموسم ويملك ميزانية 35 مليون، وهو ثالث أقل ميزانية لفريق في الدوري. وانفق برشلونة 255 مليون يورو لضم لاعبين جدد ويملك ميزانية تبلغ 671 مليون.

Advertisements

و تساوى ريال سوسيداد في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سانده الحظ وفاز 1-صفر على سيلتا فيجو ليواصل بدايته الرائعة للموسم اليوم الأحد.

وسجل السويدي البديل ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما قابل كرة عرضية من مارتن أوديجارد.

وأهدر سانتي مينا مهاجم سيلتا فرصتين خطيرتين للتسجيل في الشوط الأول بينما تراجع صاحب الأرض عقب طرد بابي شيخ بسبب الإنذار الثاني في الشوط الثاني.

ويحتل أتليتيكو مدريد، الذي يملك أيضا 19 نقطة، المركز الثالث بعد الفوز 2-صفر على أتليتيك بيلباو يوم السبت.

ملخص مباراة غرناطة وريال بيتيس:

ملخص مباراة سلتا فيغو وريال سوسييداد :