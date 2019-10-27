بارتي تستهل البطولة الختامية للتنس بفوز لتضمن صدارة التصنيف









اسماء السيد - حولت المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي تأخرها إلى فوز أمام السويسرية بليندا بنتشيتش 5-7 و6-1 و6-2 في مستهل مشوارها بالبطولة الختامية لموسم التنس للسيدات اليوم الأحد.

وخسرت بارتي المجموعة الأولى في أول مواجهة بين اللاعبتين لكنها فقدت ثلاثة أشواط فقط بعد ذلك في شينتشين لتحقق الانتصار الذي ضمن لها إنهاء العام في صدارة التصنيف كما تصدرت المجموعة الحمراء في البطولة.

وانضمت إلى اليابانية نعومي أوساكا التي هزمت بترا كفيتوفا بعد ثلاث مجموعات في تكرار لنهائي استراليا المفتوحة هذا الموسم.

وقالت بارتي "اعتقد أنها مباراة مرتفعة المستوى وفي ملعب يصعب فيه التحكم في الإيقاع أحيانا لذا من المهم الاستمرار في المحاولة والحد من خطورة الطرف الآخر قدر المستطاع.

"كانت هذه أهم مفاتيح اللعب في المجموعتين الثانية والثالثة".

وفازت بنتشيتش بالمجموعة الأولى بعد أن كسرت إرسال اللاعبة الاسترالية في الشوط قبل الأخير عندما سددت بارتي كرة أمامية خارج الملعب.

وردت بارتي بقوة محققة خمسة أشواط متتالية لتسيطر في المجموعة الثانية بينما عانت بنتشيتش من إصابة في الكعب.

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وعادت المصنفة السابعة عالميا بعد فترة علاج وفازت بالشوط الأول في المجموعة الأخيرة لكن بارتي استعادت زمام الأمور مجددا وكسرت الإرسال في الشوط الثالث ومضت في طريقها نحو الفوز.

وفي وقت سابق حققت أوساكا أول انتصار لها على الإطلاق في البطولة الختامية بتغلبها 7-6 و4-6 و6-4 على كفيتوفا في مستهل مشوارهما.

وخسرت اللاعبة اليابانية كل مبارياتها الثلاث في مشاركتها الأولى بالبطولة العام الماضي وكانت انطلاقتها بطيئة أمام النجمة التشيكية التي كسرت الإرسال في الشوط الأول وتحكمت في الإرسال لتتقدم 2-صفر في المجموعة الأولى.

لكن كفيتوفا ارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة لتسمح لأوساكا بكسر الإرسال في الشوط الثامن وحسمت بطلة أمريكا المفتوحة 2018 المجموعة الأولى بعد شوط فاصل.

وخاضت كفيتوفا مجموعة ثانية متخبطة وكسرت الإرسال ثلاث مرات مقابل كسرين لأوساكا لتنتقل المواجهة إلى مجموعة ثالثة ونجحت أوساكا (23 عاما) في حسم فوزها الأول.

وقالت أوساكا "عادة لا ألعب بهذه الجودة في الدور الأول.

"كان من الصعب بالنسبة لي أن ألعب ضدها في البداية لكنني حاولت القتال وأنا سعيدة جدا بنجاحي في الفوز".