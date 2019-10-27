المصري يقترب من دور المجموعات في كأس الاتحاد وخسارة نهضة بركان









اسماء السيد - وضع المصري البورسعيدي قدما في دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقب فوزه 4-صفر على مستضيفه كوت دي أور من سيشل في ذهاب الدور الثالث بينما خسر نهضة بركان المغربي 2-صفر خارج أرضه أمام فوزا جونيورز من مدغشقر اليوم الأحد.

وستقام مباراة العودة من مباراة المصري وكوت دي أور يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب بالاسكندرية.

وتقدم المصري عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضاعف الفلسطيني محمود وادي النتيجة في الدقيقة 14 إثر تمريرة عرضية من حسن علي.

وأحرز النيجيري أوستن أموتو الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع وبعدها بدقيقة واحدة جعل أحمد جمعة النتيجة 4-صفر بركلة خلفية من مدى قريب.

وخسر نهضة بركان خارج أرضه 2-صفر أمام مضيفه فوزا جونيورز من مدغشقر ليحتاج للفوز بفارق أكثر من هدفين في مباراة العودة الأسبوع المقبل.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة عبر المهاجم جون يفيس الذي راوغ لاعبين وسدد في المرمى.

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وتنافس لاعبو نهضة بركان في إهدار الفرص بسبب التسرع وغياب الفعالية لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-صفر.

وضغط نهضة بركان في الشوط الثاني إلى أن حصل على ركلة جزاء مع اكتمال ساعة من البداية لكن المهاجم زيد كروش أهدر فرصة التعادل بعد أن تصدى الحارس لمحاولته.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع أحرز منها روماريو باجيو الهدف الثاني.

أهداف مباراة المصري و كوت دى اور:

ملخص مباراة نهضة بركان وفوسا جينيور: