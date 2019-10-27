مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام في منافسات الدوري الإنجليزي LIVE HD بدون تقطيع صورة...

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام الآن بث مباشر عبر الإنترنت من خلال صورة واضحة كاملة بدون تقطيع، حيث تأتي مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمييرليغ”، حيث تقام المباراة على أرض ملعب ليفربول، ويدخل ليفربول مباراة اليوم وهو متصدر للمجموعة برصيد 28 نقطة، بينما يدخل توتنهام مباراة اليوم وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة، آملاً أن يتمكن من الفوز على ليفربول لإنتزاع الثلاث نقاط وتقليص الفارق بينه وبين منافسيه.

مباراة ليفربول وتوتنهام تقام في تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 27 أكتوبر، وهي مذاعة بشكل حصري على شبكة قنوات beIN SPORTS HD 2، المالكة لحقوق بث المباريات، وهي من تعليق خليل البلوشي.

الشوط الثاني “ليفربول وتوتنهام”

الدقيقة 48: بداية قوية للشوط الثاني من خلال رأسية فيرمينيو التي تصدى لها كازانيغا، وهدف ثاني محقق عن طريق اللاعب الكوري الجنوبي سون إلا أن الكرة اصطدمت بالعارضة عقب تجاوز الحارس.

متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام الشوط الأول:-