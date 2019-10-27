بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم 27-10-2019 – رابط سريع بدون تقطيع

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مباراة ليفربول وتوتنهام

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تقام اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 مباراة نارية بين ليفربول ونظيره توتنهام، حيث سنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة والنصف وفقاً لتوقيت مكة المكرمة.

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بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بنتيجة هدف نظيف لفريق توتنهام 1-0 .

بداية الشوط الثاني مباراة ليفربول وتوتنهام

هدف التعادل لفريق ليفربول لتصبح النتيجة الآن 1-1 لكل الفريقين.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم 27- 10 -2019

سوف يكون لنا متابعة حصرية نوافيكم من خلالها ب نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، كما سنوفر لكم أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي.