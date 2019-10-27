كورة لايف Today ليفربول YALLA SALAH يلا شووت ليفربول بث مباشر، كورة اون لاين رابط الاسطورة بث مباشر...

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يخوض فريق ليفربول مباراة الأسبوع العاشر في الدورى الإنجليزي، ويأمل الريدز في تحقيق الفوز بالمباراة، بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام الاسطورة اون لاين yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر بدون تقطيع، كورة ستار ليفربول وتوتنهام بث مباشر، كما يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق نتائجه الإيجابية والتقدم نحو القمة والتغريد وحيد في الصدارة، ويطمح لاعبى الفريق أمثال محمد صلاح ومانى وفيرمينو وفان ديك وألأيسون بيكر في تقديم أدام مميز وممتع وإسعاد الجماهير بالفوز في اللقاء المرتقب.

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1: الهدف الأول للضيوف. #ليفربول_توتنهام 0 – 1

14: تبادل رائع للكرات بين ماني وروبرتسون الذي يُرسل عرضية قوية ولكن جازينجا يتدخل ويُمسك بالكرة.

21: الكرة تصل إلى صلاح على حدود منطقة الجزاء وصلاح يُسدد كرة قوية ولكن في منتصف المرمى. الهدف يقترب

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