شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف معسكر المنتخب الأول 5 نوفمبر استعدادا لمواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، تجمعا مفتوحا غدا الاثنين ويستمر لمده 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين.

ويستعد منتخب مصر الأول لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر المقبل، وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع حسام البدري وجهازه المعاون أن يختار هذا العدد الكبير من اللاعبين (32) لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم 10 نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم 11 قبل 72 ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 في الكاميرون.