البدرى يضم محمود وحيد ورامى ربيعة وأحمد جمعة رسميا لمنتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : Advertisements محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

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