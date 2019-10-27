فيديو .. عبد الله السعيد يحرز فى يانج افريكانز التنزانى بـ"التخصص"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطنى الهدف الثانى لفريقه اليوم فى مرمى يانج افريكانز التنزانى فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية ليساهم فى تحقيق فريقه لفوز غالى وثمين خارج الأرض بنتيجة هدفين مقابل هدف . Advertisements ويعد عبد الله السعيد " متخصصا " فى إحراز الأهداف المؤثرة فى مرمى يانج أفريكانز حيث أنقذ الأهلى من ثلاث سنوات وتحديدا عام 2016 عندما نجح فى إحراز هدف الفوز على نفس الفريق فى الدقيقة 96 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال العرب وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابى بهدف لمثله ووقتها كانت تعنى خروج الأهلى مبكرا من البطولة ، إلا أن صانع ألعاب المنتخب الوطنى نجح فى إحراز الهدف الثانى للقلعة الحمراء من رأسية قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من زميله وليد سليمان من الجانب الأيسر .

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