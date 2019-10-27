شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي بلا أجانب بعد قبول طلب الخماسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل خماسي الأهلي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا وأليو ديانج لاعبو الفريق الأول لكرة القذم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر بالسفر إلى بلادهم لقضاء إجازة قصيرة.
ومن المقرر أن يعود اللاعبون إلى القاهرة يوم 29 من الشهر الجاري استعدادًا لخوض المعسكر الخارجي، فيما ينضم أليو ديانج لمنتخب مالي الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.
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