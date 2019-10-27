شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام يوسف تتوج بالبرونزية ببطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت أحلام يوسف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 55 كجم ببطولة العالم التى تقام بتشيلى خلال الفترة الحالية ، كما تأهلت فريال أشرف لنفس الدور لتضمن ميدالية لمصر . وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة حتى الان برصيد 16 ميدالية حتى الآن مقسمة إلى 5 ذهبيات و3 فضيات و 8 برونزيات .

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