شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لم أحسم الحارس الأول للمنتخب الأوليمبى.. ولست قلقا على مصيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أنه لم يستقر على حارس مرمى المنتخب الأوليمبى في بطولة افريقيا، معلقا:" معظم الحراس اللي معانا شاركت في الدوري الممتاز وفي ناس لعبت افريقيا زي عمر صلاح ومحمد صبحي مع الزمالك".

وقال غريب فى تصريحات صحفية، إن بطولة افريقيا تحت 23 سنة، لا تحظى باهتمام كبير وأتمنى أن تملأ الجماهير الملعب ، مضيفا:" عندنا هدف هو الوصول للأوليمبياد والناس ممكن تكون محبطة بسبب المنتخب الاول، ووجود الجماهير لن يؤثر بالسلب على اللاعبين بالعكس ده عنصر مهم هيمنح اللاعبين دافع قوي".

أضاف المدير الفنى أنه غير قلق على نفسه ومستقبله بعد البطولة، قائلا:" ميهمنيش أنا ايه أو مصيرى إيه.. لكن أنا قلقان لأن الناس محتاجة تفرح .. احنا مش خايفين من حاجة .. لكن عاوزين نقدم للناس حاجة تفرحهم وتطمنهم على منتخب مصر".

أردف :" استقريت على طريقة اللعب والتشكيل بنسبة 80% لكن قلقي كله هو اختيار اللاعبين لاني هختار 18 لاعبا و3 حراس من بين 27 لاعبا معى فى المعسكر .. وفي نفس الوقت اللوائح بتقول اللاعب المستبعد للاصابة لازم تكون اصابته جسيمة".





















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