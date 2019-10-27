شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تعديل موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحرينى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى من جهازه الإدارى بالاتفاق مع مجلس الإدارة ضرورة تعديل موعد مباراة الإتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد الإسكندرية إلى موعد أخر خاصة وأنها بطولة غير رسمية .
يرجع ذلك إلى تزامن موعد المباراة مع لقاء المصرى البورسعيدى وكوت دى اور بطل سيشل فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .
ومن المقرر أن يلتقى المصرى وبطل سيشل يوم الاحد المقبل باستاد برج العرب فى الثالثة عصرا .
وقد أكد إيهاب جلال فى تصريحات صحفية عقب مباراة الذهاب بين المصرى وبطل سيشل أنه من الضرورة تأجيل لقاء الإتحاد والمحرق البحرينى ، خاصة وأن البطولة غير رسمية ويسهل تقديم أو تأجيل اللقاء ، بينما يصعب تغيير موعد مباراة المصرى وبطل سيشل نظرا للإرتباطات الأفريقية التى وضعها الإتحاد الأفريقى .
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