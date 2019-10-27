شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: أمم أفريقيا صعبة لكننا قادرون على الصعود لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأوليمبى، أن بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة صعبة لأنها تضم 8 منتخبات غاية فى القوة، ولكن لاعبو المنتخب الأوليمبى قادرين على إسعاد الشعب المصرى كله ومستعدين بشكل جيد جدا ونسعى للوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال رمضان صبحى فى تصريحات صحفية اليوم، أن المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة هم الأقوى في القارة في هذه السن ، لكن فى نفس الوقت نحن لدينا هدف نسعى لتحقيقه والوصول إليه ونشعر بالمسئولية الملقاة على عاتقنا".

تابع نجم الأهلى:" أنا تحت أمر الجهاز الفنى ومستعد ألعب في أي مكان .. لكن أكيد بحب ألعب في الهجوم .. وأتمنى الجماهير تحضر وتقف بجانبنا لأننا لم نلعب كثيرا بحضور الجماهير".

ورفض رمضان صبحى التهويل بسبب ضغط مباريات البطولة، قائلا: اعتدنا على ضغط المباريات فى الدورى وشوقى غريب مدرب المنتخب وضع برنامج بدنى لتجهيز اللاعبين وتأهيلهم للبطولة".

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، وأوقعته القرعة فى المجموعة الأولى مع مالى والكاميرون وغانا.









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