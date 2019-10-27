مران الأهلي.. تدريبات منفردة لحراس المرمى.. ومتولي يستكمل برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد عقد جلسة خاصة بين المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات.

وخاض فريق الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات الكرة.

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وحرص المدرب فايلر على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل التقسيمة للحديث في بعض الجوانب الفنية ومطالبة اللاعبين بتنفيذها، وتصويب بعض الأخطاء.

وشهد المران، خضوع اللاعب محمود متولي، لجلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي، حيث مقرر له إجراء أشعة خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.

وخاض الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، حارسا الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، ثم شاركا في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير للمرحلة المقبلة.