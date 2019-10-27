ديسابر بعد الفوز على يانج أفريكانز: حذرت اللاعبين من لعب كرة تقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أكد سبيستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه استطاع تحقيق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني رغم سوء أرضية ملعب اللقاء. وفاز فريق بيراميدز على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ32 الثاني بالنسخة الـ17 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وقال ديسابر في تصريحات صحفية بعد المباراة أمام يانج أفريكانز، إن بيراميدز حقق الفوز خارج أرضه رغم اللعب على أرضية سيئة. Advertisements وأضاف مدرب بيراميدز، أنه حذرت اللاعبين قبل اللقاء من صعوبة لعب كرة تقليدية على أرضية ملعب سيئة. وأشار إلى أن فريق بيراميدز نجح في تحقيق الفوز خارج أرضه أمام يانج أفريكانز بسبب خبرات لاعبيه والخطة المحكمة من قبل المدرب. ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع بطل تنزانيا في مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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