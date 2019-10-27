بالفيديو.. وردة يصنع ويبدع في التسجيل أمام باناثينايكوس في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
سجل عمرو وردة هدفًا وصنع أخر، ليقود فريقه لاريسا للفوز على باناثينايكوس بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري اليوناني اليوم الأحد.
وهيأ عمرو وردة الكرة إلى زميله رادومير ميلوسافلجيفيتش الذي صوب كرة رائعة سكنت شباك أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وأحرز وردة الهدف الثاني بعدما أرسل حارس المرمى الكرة باليد له، وسط المدافع أثناء التعامل معها لينطل وردة ويراوغ مدافع أخر بطريقة رائعة ويسدد في الشباك مضاعفًا النتيجة في الدقيقة 57.
وقلص جاياس زاهيد النتيجة لصالح باناثينايكوس في الدقيقة 62 لكنه لم يكن كافيًا للعودة في المباراة، وذهبت النقاط الثلاث إلى لاريسا.
وأصبح رصيد لاريسا 12 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، وفي المقابل أصبح باناثينايكوس في المركز التاسع بثمانية نقاط.
لمشاهدة هدف وأسيست عمرو وردة.. اضغط هنا
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