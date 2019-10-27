مباشر.. قمة بريميرليج.. ليفربول 0 - 1 توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتوتنهام والتي تقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع العاشر من منافسات بريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 25 نقطة من تسع مباريات ليكون على بعد ثلاث نقاط من مانشستر سيتي والذي تغلب خلال هذه الجولة على مانشستر سيتي (3-0).

في المقابل، يدخل توتنهام مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون - هندرسون - فابينيو - فينالدوم - صلاح - ماني - فيرمينو.

تشكيل توتنهام: باولو جازانيجا - روز - سانشيز - توبي ألدرفيريلد - سيسوكو - وينكس - ألي - إريكسن - سون - كين.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الأولى من بداية المباراة استطاع هاري كين أن يسجل هدف توتنهام الأول بعد تسديدة قوية تجاه المرمى صوبها الكوري الجنوبي سون ترتطم في القائم وترتد لكين ليحولها لهدف وسط غياب دفاعي من ليفربول لتصبح النتيجة (1-0).

الخطورة الأولى من ليفربول كانت في الدقيقة 14 بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء عن طريق الظهير روبرتسون لكن حارس توتنهام يتدخل ويتصدى للكرة.

وعاد روبرتسون في الدقيقة 15 ليقوم بعرضية تجاه صلاح المتواجد داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى مو وتتحول لضربة مرمى.

Advertisements

وحاول ساديو ماني أن يدرك التعادل لليفربول من كرة رأسية في الدقيقة 20 بعد عرضية من أرنولد لكن تتحول الكرة للخارج أعلى المرمى.

صلاح ظهر للمرة الأولى في المباراة بالدقيقة 21 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس توتنهام يحافظ على نظافة شباكه.

وكاد كريستيان إريكسن في الدقيقة 24 أن يعزز النتيجة للسبيرز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم.

وحاول صلاح مجددًا في الدقيقة 27 أن يزور شباك توتنهام بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس توتنهام يتألق ويبعد الكرة ترتد لفيرمينو ليسدد مجددًا لكن حارس السبيرز يتألق ويبعدها قبل أن تتحول الكرة لركنية.

حارس توتنهام واصل تألقه مجددًا في الدقيقة 29 و30 وأبعد رأسية فان دايك إلى ركنية قبل أن يبعد مجددًا تسديدة قوية من أرنولد لتظل النتيجة (1-0) للسبيرز.

أول دقيقتين من بداية المباراة تألق حارس توتنهام وأبعد رأسية فيرمينو قبل دخولها الشباك، قبل أن يهدر الكوري الجنوبي سون فرصة هدف محققة بعد مراوغته أليسون إلا أن العارضة تتدخل.

وفي الدقيقة 52 اذدادت المباراة سخونة بعدما سجل قائد ليفربول هندرسون التعادل بعد كرة طولية رائعة من فابينيو لتصبح النتيجة (1-1).

وأجرى مدرب توتنهام التبديل الأول في المباراة بالدقيقة 63 بخروج وينكس ليشارك بدلاً منه كونديبلي.

صلاح ظهر في الدقيقة 66 ليهدد مرمى توتنهام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس توتنهام يواصل تألقه.

تابعونا لمزيد من التفاصيل..