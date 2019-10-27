صلاح يقود هجوم ليفربول في قمة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة توتنهام، المقررة على ملعب الأنفيلد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وعاد صلاح لتشكيل ليفربول في الدوري بعد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة السابقة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون
الوسط: فابينو - هيندرسون - فينالدوم
الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينيو
فيما يبدأ بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: جازانيكا
الدفاع: أورير - ألدرفيرليد - سانشيز - روز
الوسط: وينكس - سيسوكو - إريسكين
الهجوم: ديلي آلي - سون - كين
ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط أمام السيتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة.
وفاز السيتي في إطار نفس الجولة بثلاثية على حساب أستون فيلان.
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