بالفيديو.. بيراميدز يتجاوز يانج أفريكانز بثنائية في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق بيراميدز على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ32 الثاني بالنسخة الـ17 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح البوريكني إريك تراوري التسجيل في الدقيقة الـ41 لبيراميدز، حيث استلم الكرة من دودو الجباس داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة داخل شباك يانج أفريكانز.

وفي الدقيقة الـ63، عز زبيراميدز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق عبدالله السعيد من صناعة محمد فاروق لتصبح النتيجة (2-0).

وتمكن فريق يانج أفريكانز من تقليص الفارق في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لبابي تشيشينو لاعب يانج أفريكانز، قبل أن ينتهي اللقاء (2-1) لصالح بيراميدز.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون: أحمد الشناوي، رجب بكار، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، عمر جابر، محمد فتحي، نبيل عماد دونجا، محمد فاروق، عبدالله السعيد، إريك تراوري، دودو الجباس.

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وكان بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أطاح بفريق النجمة الكونجولي من الدور التمهيدي للبطولة، قبل الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 ليبلغ دور الملحق للمسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع بطل تنزانيا في مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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لمشاهدة الهدف الثاني لبيراميدز.. اضغط هنا

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