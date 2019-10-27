أبها يفوز على اتحاد جدة فى الدورى السعودى

حقق فريق أبها أمام نظيره فريق إتحاد جدة بنتيجة ١-١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين.أفتتح أهداف اللقاء لاعب أبها كريم العواضي في الدقيقة ٢٢ من الشوط الاول من المباراة، ليتعادل اتحاد جدة عن طريق روماريو دا سيلفا من ضربة جزاء فى الدقيقة ٦٠ من الشوط الثاني من المباراة.أحرز هدف التقدم للابها روبن غابرييل في الدقيقة ٧٣ من الشوط الثاني من المباراةبهذة النتيجة يحتل نادى أبها المركز الثامن برصيد ١١ نقطة، بينما يحتل نادى اتحاد جدة المركز الحادي عشر برصيد ٩ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة