كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن أكثر ما يقلقه قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. قال غريب، انه قلق من الاختيارات لانه مطالب باختيار 18 لاعبا و3 حراس مرمى، كما ان لوائح البطولة تنص على ان استبعاد اي لاعب للاصابة لابد ان تكون اصابته جسيمة.

تابع أنه يشعر بالقلق لرغبته في اسعاد الشعب المصري وتحقيق املهم بالوصول للأوليمبياد، مشيرا الى انه استقر على التشكيل وطريقة اللعب بنسبة 80%. لانه مطالب باختيار 18 لاعبا و3 حراس مرمى، كما ان لوائح البطولة تنص على ان استبعاد اي لاعب للاصابة لابد ان تكون اصابته جسيمة.تابع أنه يشعر بالقلق لرغبته في اسعاد الشعب المصري وتحقيق املهم بالوصول للأوليمبياد، مشيرا الى انه استقر على التشكيل وطريقة اللعب بنسبة 80%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: هذا ما يقلقني قبل بطولة أفريقيا .. واستقريت على التشكيل بنسبة 80% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.