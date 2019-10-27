فيديو..توتنهام ينهي الشوط الأول متقدمًا على ليفربول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام على ليفربول، بالهدف الأول، خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب "أنفليد"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 2، بعد كرة قوية من سون ارتطمت بالعارضة لتأتي لهاري كين الذي يسجلها رأسية داخل الشباك.
مجريات الشوط الأول
بدأ الشوط سريعا من كلا الجانبين قبل أن يباغتتوتنهام بتسجيل الهدف الأول عبر هاري كين في الدقيقة الثانية، ثم حاول لاعبو ليفربول تدراك التعادل، ومع مرور الوقت زادت حدة ليفربول من أجل التسجيل.
الدقيقة 14، قام روبرتسون بعرضية رائعة على الجانب الأيسر، لصلاح الذي يفشل في ضرب الكرة برأسه لتمر بسلام على توتنهام
الدقيقة 20، تسديدة من صلاح يتمكن حارس توتنهام من التصدي لها.
الدقيقة 26، تسديدة رائعة من صلاح يتصدى لها حارس توتنهام، لتأتي الكرة لفيرمينو الذي يسددها داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها حارس توتنهام مرمى أخرى ببراعة.
الدقيقة 28 تسديدة ولا أروع من أرنولد خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس توتنهام ببراعة في أجواء حماسية للغاية من كلا الفريقين، وزيادة هجومية للريدز لتدارك التعادل، وأكثر من هجمة لليفربول لكن باتت محاولات الفريق بالفشل.
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