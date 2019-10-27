تدريبات منفردة لحارسي الأهلي

خاص شريف إكرامي وعلي لطفي، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وذلك خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم ،الأحد،على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.
وخاض الثنائي تدريبات قوية، ثم شارك في تقسيمة الكرةالتي أجراها الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير للمرحلة المقبلة.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وتقسيمة، وعقد رينيه فايلر جلسة مع ديفيد سيزا المدرب المساعد قبل انطلاق المران للتحضير للمرحلة المقبلة.
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